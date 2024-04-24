Atina'da Sahra'dan gelen çöl tozu gökyüzünü turuncuya boyadı - Son Dakika
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Atina'da Sahra'dan gelen çöl tozu gökyüzünü turuncuya boyadı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Sahra Çölü üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle gökyüzü turuncuya büründü. Atina'yı kaplayan çöl tozu, hava kirliliğini arttırarak solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması ve maske takmaları tavsiye edildi. Sahra Çölü'nden her yıl 60-200 milyon ton toz yayılıyor.

24.04.2024 12:59
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- Atina'da Sahra'dan gelen çöl tozu gökyüzünü turuncuya boyadı

ATİNA - Yunanistan'da Sahra Çölü üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle başkent Atina'da gökyüzü turuncuya büründü.

Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgarlarla taşınan toz bulutu dün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı etkisi altına aldı. Atina'yı kaplayan çöl tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü. Atina'nın simgesi Akropolis de toz bulutlarının arasında kayboldu. Hava kirliliğinin arttığı kentte solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması ve maske takmaları tavsiye edildi. Bugün itibarıyla etkisini kaybeden toz bulutu ülkenin kuzeyindeki Selanik kentine kadar ulaştı.

Sahra Çölü'nden her yıl 60-200 milyon ton kadar toz yayılıyor.

Kaynak: İHA

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