Atina'da Sivrisineklerle Mücadele

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Batı Nil virüsü vakalarındaki artış nedeniyle sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Attika Bölge Yönetimi ekipleri, sabah saatlerinde Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ve çevresinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, OAKA'nın geniş açık alanlarında belirlenen noktalarda ilaçlama yaparken çalışmaların sivrisinek popülasyonunun azaltılması ve Batı Nil virüsünün yayılma riskinin sınırlandırılması amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Attika Bölge Yönetimi, özellikle bu yıl Batı Nil virüsünün başkent ve çevresinde yoğun şekilde görülmesi üzerine sivrisineklerle mücadele programını genişletti.

Başkent bölgesinin farklı noktalarında belediyelerle koordinasyon halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, su birikintilerinin oluşabileceği bölgeler ve sivrisineklerin çoğalmasına elverişli alanlarda periyodik müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Bölge Yönetimi ayrıca, doğal ve kent çevresindeki alanların yanı sıra gerekli görülen durumlarda belediyelerin sorumluluğundaki yerleşim alanlarında da sivrisineklerle mücadele çalışmalarına destek veriyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bu yıl ülkede Batı Nil virüsünün özellikle Attika bölgesinde yoğunlaştığı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

EODY, 21 Ağustos'taki açıklamasında 2026 bulaş döneminde virüsün belirli bölgelere "çok yoğun" şekilde yayıldığını, özellikle Attika'daki vaka sayısının önceki yılların aynı dönemlerine kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtmişti.