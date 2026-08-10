Atina'da Yangın: Agios Stylianos Tahliye Edildi - Son Dakika
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Atina'da Yangın: Agios Stylianos Tahliye Edildi

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Yunanistan'da çıkan yangın nedeniyle Agios Stylianos yerleşimi tahliye edildi, yangınla mücadele sürüyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinin doğusundaki Kuvaras'ta çıkan yangın nedeniyle Agios Stylianos yerleşim yeri tahliye edildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangına 197 itfaiyeci, 42 araç, 2 uçak, 7 helikopter ve gönüllü ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarına Avrupa İtfaiyecileri Ön Konuşlandırma Programı kapsamında Yunanistan'da bulunan Fransa'dan 23 itfaiyeci ve 4 araç ile Romanya'dan 24 itfaiyeci ve 5 aracın da katıldığı ifade edildi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yerleşim bölgesinden uzaklaşarak dağlık alana ve bir vadiye doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği aktarılan açıklamada, Agios Stylianos yerleşim yerinin tahliye edildiği bildirildi.

Yangının Agios Stylianos yerleşiminin çevresindeki iki işletmede hasara yol açtığı, hasarın boyutunun yangının söndürülmesinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Doğu Attika bölgesinde bugün yangın riskinin "çok yüksek" seviyede olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da Yangın: Agios Stylianos Tahliye Edildi - Son Dakika

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