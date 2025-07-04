Atina'da Yangın: Koropi Tahliye Edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de bugün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı.
Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.
Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.
İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
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