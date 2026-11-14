Atina'nın Zefiri semtinde metruk binadaki yangında 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Atina'nın Zefiri semtinde metruk binadaki yangında 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Zefiri semtindeki metruk binada çıkan yangına müdahale sırasında kısmi çökme oldu ve yıkıntı altında kalan 2 itfaiyeci hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, itfaiyecilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da metruk bir binada çıkan yangına müdahale sırasında oluşan kısmi çökme sonucu 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, itfaiye ekipleri Zefiri semtinde metruk bir binada çıkan yangını söndürmeye çalışırken binada kısmi çökme oldu.

Bastıkları zeminin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, yaptığı yazılı açıklamada itfaiyecilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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