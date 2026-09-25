Atina Plaka'da eski bina patlayarak yıkıldı, araçla geçen 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Atina Plaka'da eski bina patlayarak yıkıldı, araçla geçen 1 kişi hafif yaralandı

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Atina Plaka'daki eski binada patlama meydana geldi, bina yıkıldı ve araçla geçen 1 kişi hafif yaralandı. İki kadın yardım talebiyle binadan çıkarılıp kontrol için hastaneye götürüldü, patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada gerçekleşen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki eski bir binada sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu bina yıkılırken, aracıyla binanın önünden geçen bir kişi hafif yaralandı, yan binalarda da hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğinde yardım talep eden iki kadın da bulundukları binadan çıkarıldı, her iki kadın da kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı, doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Atina Plaka'da eski bina patlayarak yıkıldı, araçla geçen 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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