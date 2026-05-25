Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı, 3 bin 500 aile mağdur

Haziran ayında konkordato ilan eden, ekim ayında sahipleri tutuklanan Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı. Şirketin hesaplarında 21 milyar 510 milyon lira suç geliri olduğu iddia ediliyor. Basın açıklamasında konuşan mağdurlar, yaklaşık 3 bin 500 ailenin mağdur olduğunu belirterek, 'Yılların birikimini verdik. Şimdi ne evimiz ne de paramız kaldı' dedi.

Mağdurlar adına konuşan Saliha Göker, binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle birikimlerini projelere yatırdığını ancak teslim edilmeyen konutlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Özellikle Smart-4 Projesi'nde milyonlarca liralık satış yapıldığı ancak inşaatın başlamadığı öne sürüldü. Mağdurlar, 'Biz lüks istemiyoruz, hakkımız olan evlerimizi istiyoruz' diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bir mağdur, 81 yaşındaki annesinin birikimini Smart 3 projesinde kaybettiğini belirterek, 'İki cihanda da hakkımız helal değil' dedi. İstanbul'daki evini satarak Bursa'da daire alan bir vatandaş ise 1 milyon 600 bin lira peşin ödediğini, teslim tarihinin geçmesine rağmen evini alamadığını ve her ay 30 bin lira kira ödediğini söyledi.