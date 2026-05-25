Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı, 3 bin 500 aile mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı, 3 bin 500 aile mağdur

25.05.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran'da konkordato ilan eden Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı. Şirketin hesaplarında 21,5 milyar lira suç geliri olduğu iddia edilirken, yaklaşık 3 bin 500 aile evlerini alamadıklarını belirterek yetkililere seslendi.

Haziran ayında konkordato ilan eden, ekim ayında sahipleri tutuklanan Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı. Şirketin hesaplarında 21 milyar 510 milyon lira suç geliri olduğu iddia ediliyor. Basın açıklamasında konuşan mağdurlar, yaklaşık 3 bin 500 ailenin mağdur olduğunu belirterek, 'Yılların birikimini verdik. Şimdi ne evimiz ne de paramız kaldı' dedi.

Mağdurlar adına konuşan Saliha Göker, binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle birikimlerini projelere yatırdığını ancak teslim edilmeyen konutlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Özellikle Smart-4 Projesi'nde milyonlarca liralık satış yapıldığı ancak inşaatın başlamadığı öne sürüldü. Mağdurlar, 'Biz lüks istemiyoruz, hakkımız olan evlerimizi istiyoruz' diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bir mağdur, 81 yaşındaki annesinin birikimini Smart 3 projesinde kaybettiğini belirterek, 'İki cihanda da hakkımız helal değil' dedi. İstanbul'daki evini satarak Bursa'da daire alan bir vatandaş ise 1 milyon 600 bin lira peşin ödediğini, teslim tarihinin geçmesine rağmen evini alamadığını ve her ay 30 bin lira kira ödediğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı, 3 bin 500 aile mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:55:03. #7.13#
SON DAKİKA: Atış Yapı'ya TMSF kayyum atandı, 3 bin 500 aile mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.