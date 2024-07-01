Atlantik Okyanusu'nda Kategori 3 Kasırga Alarmı

SAN Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve "kategori 3" şiddetindeki Beryl Kasırgası, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla Karayipler'in güneydoğu kıyılarına doğru ilerliyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Beryl Kasırgası'nın Karayipler'in güneydoğusunda yer alan Windward Adaları'na doğru saatte yaklaşık 200 kilometre hızla ilerlediği bildirildi.
Açıklamada, kasırgadan, şiddetli rüzgar ve ani su baskınları nedeniyle bölgedeki birçok ada topluluğunun etkilenebileceği belirtildi.
Uçuşlar iptal edildi, iş yerleri kapatıldı
Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve "kategori 3" şiddetindeki kasırga nedeniyle bölge genelinde önlem olarak onlarca uçuş iptal edildi ve bazı iş yerleri geçici kapatıldı.
Barbados, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler ile Tobago'daki yerel yetkililer, bölge sakinlerini uyardı.
Elektrik kesintilerinin beklendiğini de kaydeden yetkililer, kasırgaya karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.
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