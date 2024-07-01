Atlantik Okyanusu'nda Kategori 3 Kasırga Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atlantik Okyanusu'nda Kategori 3 Kasırga Alarmı

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve 'kategori 3' şiddetindeki Beryl Kasırgası, Karayipler'in güneydoğu kıyılarına doğru hızla ilerliyor. Kasırga nedeniyle bölgede önlem olarak uçuşlar iptal edildi ve bazı iş yerleri kapatıldı. Bölge sakinleri elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

01.07.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAN Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve "kategori 3" şiddetindeki Beryl Kasırgası, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla Karayipler'in güneydoğu kıyılarına doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Beryl Kasırgası'nın Karayipler'in güneydoğusunda yer alan Windward Adaları'na doğru saatte yaklaşık 200 kilometre hızla ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan, şiddetli rüzgar ve ani su baskınları nedeniyle bölgedeki birçok ada topluluğunun etkilenebileceği belirtildi.

Uçuşlar iptal edildi, iş yerleri kapatıldı

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve "kategori 3" şiddetindeki kasırga nedeniyle bölge genelinde önlem olarak onlarca uçuş iptal edildi ve bazı iş yerleri geçici kapatıldı.

Barbados, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler ile Tobago'daki yerel yetkililer, bölge sakinlerini uyardı.

Elektrik kesintilerinin beklendiğini de kaydeden yetkililer, kasırgaya karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Atlantik Okyanusu, Karayipler, Ulaşım, Güvenlik, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlantik Okyanusu'nda Kategori 3 Kasırga Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Atlantik Okyanusu'nda Kategori 3 Kasırga Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement