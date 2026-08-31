Atlı Polisler Geleneksel Çarşıda Nostalji Yaşatıyor - Son Dakika
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Atlı Polisler Geleneksel Çarşıda Nostalji Yaşatıyor

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Doha'daki Suk Vakıf çarşısında atlı polisler, güvenlik sağlarken ziyaretçilere nostalji sunuyor.

Katar'ın başkenti Doha'nın tarihi çarşısında geleneksel kıyafetleriyle görev yapan atlı polisler hem güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunuyor hem de ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

Katar'ın "geleneksel yüzü" Suk Vakıf'ta devriye gezen Katar Turizm Polisi'ne bağlı atlı polisler, turistlerin dikkatini çekiyor.

Geleneksel kıyafetleri ve safkan Arap atlarıyla çarşının dar sokaklarında ilerleyen polisler, ziyaretçilerin yoğun olduğu saatlerde güvenliğin sağlanmasına katkı sunarken, bölgenin tarihi atmosferiyle de bütünleşiyor.

Doha'nın geleneksel yüzü Suk Vakıf çarşısı

Doha'nın önemli turistik noktalarından biri olan Suk Vakıf, geleneksel dükkanları, restoranları, el sanatları, baharatçıları ve şahin pazarıyla Katar'ın kültürel mirasının önemli merkezleri arasında değerlendiriliyor.

Başkentin Muşeyrib bölgesinde geçmişte bir nehir yatağının kıyısında kurulan Suk Vakıf çarşısı, adını, satıcıların o dönemde ürünlerini ayakta satmalarına atıfla Arapçada "ayakta duran" anlamına gelen "Vakıf" kelimesinden alıyor.

Yaklaşık bir asır önce kurulan çarşı, 2004'te modern mimariyle yenilendi. Restorasyonu geleneksel Katar mimarisi doğrultusunda yapılan çarşıda geniş ürün çeşitliliği de dikkati çekiyor.

Çarşıda giyim ürünlerinin yanı sıra el sanatları, baharatlar, el emeği ürünler, kokular, müzik aletleri, süs eşyaları ve mücevher satan dükkanlar ile kuş, at ve deve gibi hayvanların satıldığı yerler de bulunuyor.

Geleneksel dokunun hissedildiği çarşıda ziyaretçiler, yüzlerce ürünün satıldığı dükkanlardan gelen yoğun baharat kokuları arasında gezinirken, mağazalarda çalınan doğu müzikleri eşliğinde alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kültür, Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlı Polisler Geleneksel Çarşıda Nostalji Yaşatıyor - Son Dakika

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