ATM\'ye Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir bankaya ait otomatik para çekme (ATM) makinesine zarar veren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir bankaya ait ATM'ye zarar veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ATM'ye levye ile zarar vermesi ve polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesine ait anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli ifadesini almak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.