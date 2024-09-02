Oto Ekspertizde Şaşırtan Av Anı: Atmaca Kuş Avlamak İstedi

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Bu kez ormanda değil, oto ekspertizde avlanmak istedi

Atmaca oto ekspertiz işletmesine girerek kuş avlamak istedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde hizmet veren bir oto ekspertiz işletmesine giren atmaca içerde bulunan kuşu avlamaya çalıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genelde ormanlık alanda yada tenha yerlerde avlanan atmaca bu kez şehir merkezinde bir oto ekspertiz işletmesinde şansını denedi. Arhavi ilçesinde bulunan oto ekspertiz firmasında yaşanan olay şaşkınlığa neden oldu. İşletme sahibi tarafından dükkan içinde beslenen kuşu gözüne kestiren atmaca içeri girerek kuşu avlamaya çalıştı.

Dükkanda içinde kuşların çığlığını duyan işletme sahibi Nafi Sarı, ne olduğunu anlamak için etrafa bakmaya başladı. Her şeyin normal olduğunu gören Sarı, güvenlik kameralarını inceleyince beklemediği bir olayla karşılaştı.

Dükkana giren bir atmacanın beslediği kuşlardan birini avlamaya çalıştığını fark etti. Görüntülerin ardından şaşkına dönen işletme sahibi Nafi Sarı, "Dükkanda rutin işlerimizi yaparken, beslemekte olduğumuz kuşlarımızın bir anda çığlık attığını duyduk. Geldik baktık her şey yerinde bir aksi durum yok. Kamera kayıtlarına baktığımızda yaklaşık bin 500 rakımlarda gezinen atmaca bizim kuşu nasıl gördüyse onu avlamak için dükkanımıza giriyor. Bu kuş çok hızlı anca kamera kayıtlarımızda gördük. Normalde ormanda dağlarda avlandığını gördüğümüz kuşun şehirde avlandığını görmek bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.