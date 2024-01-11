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ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Koçaş, gazetecilerin şehrin kimliğini ön plana çıkarmak için büyük özveriyle çalıştığını belirterek, Aksaray'ın gelişimi ve tanıtımı için işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve turizm alanında yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi.

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Gazeteciler Günü\'nü kutladı
11.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen programda konuşan Koçaş, görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin büyük özveriyle çalışarak şehrin kimliğini ön plana çıkardığını aktaran Koçaş, şunları kaydetti:

"Aksaray her geçen gün gelişiyor, bu gelişimde siz değerli basın mensuplarının katkısı gerçekten çok büyük. Hızla büyüyen Aksaray'ımızın tanıtımı noktasında işbirliği içerisinde birçok çalışma gerçekleştirdik. Geçmiş yıllara kıyasla bu günlerde gazetecilerimizin üzerine düşen görev, sorumluluk her zamankinden çok daha fazla. Sizlerle birlikte bu şehir için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Aksaray'da turizm anlamında birçok yeni proje hayata geçireceğiz. Şehrimiz sadece sanayileşme ve tarım noktasında değil, turizmde de büyük bir potansiyele sahip. Halkın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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Gazeteciler Günü, Aksaray, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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