ATSO'da turizmciler kaynak verimliliği için ortak protokol imzaladı

Antalya'da kamu kurumları ile özel sektör işbirliğinde turizm sektöründe kaynak israfının azaltılmasına yönelik ortak eylem planı oluşturuldu.

Eylem planının tanıtımı için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'nda tüm paydaşların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, toplantıda yaptığı konuşmada, doğal güzelliklerin atalardan miras değil, çocuklardan emanet alındığını belirterek, buna göre çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Turizm sektöründe sürdürülebilirliği gerçekleştirme ve mevcut değerleri koruyarak kullanma prensibi kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Gök, "Bakanlığımız, tüm tesislerin Sürdürülebilir Turizm Belgesi kriterlerini yerine getirerek belgelerini almalarını sağladı. Bu uygulama da ülkemizi diğer ülkeler arasında bir adım öne geçirdi." dedi.

Bakanlığın sertifikayı zorunlu hale getirdiğini ancak özel sektörün de bunu olumlu karşıladığını aktaran Gök, kamu kurumlarının ve özel sektörün işbirliğinde güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gök, Antalya'nın turizmde sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için de verimli bir eylem planı hazırladığını belirterek, bunun turizmin geleceğini şekillendireceğini ifade etti.

"Hedef, Antalya'yı kaynaklarını en verimli kullanan destinasyon yapmak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu ise eylem planı ile misafirlere sunulan hizmeti, daha az kaynak tüketerek sunmayı, işletme maliyetlerini azaltmayı ve Antalya'nın uluslararası rekabet gücünü sürdürülebilir biçimde artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Her işletmenin kendi içerisinde yaptığı tasarruf çalışmalarını, ortak bir anlayış ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda oluşturduğunu dile getiren Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmciler olarak yıllarca misafir memnuniyetini her şeyin önünde tuttuk. Bu doğruydu ancak bugün dünya ile rekabet etmek istiyorsak, misafir memnuniyetiyle kaynak verimliliğini birlikte yönetmek zorundayız. Hedefimiz daha az hizmet vermek değil, aynı hizmeti daha az kaynak tüketerek sunmak olmalı. Artık kaynak tüketimi konusu, yalnızca teknik ekiplerin ya da çevre mühendislerinin sorumluluğunda değil, genel müdürden aşçıya, kat görevlisinden satın almaya kadar herkesin ortak sorumluluğudur."

Saatçioğlu, günlük kaynak tüketiminin en az gelir ve doluluklar kadar önem arz ettiğine dikkati çekti.

Doğanın en büyük sermaye olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, sermaye tüketilerek sürdürülebilir bir karlılığın mümkün olmayacağını kaydetti.

Saatçioğlu, Antalya'nın turizmde dünyada tanınan bir kent olduğuna işaret ederek, "Antalya'yı dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri yaptık. Şimdi yeni hedefimiz Antalya'yı dünyada kaynaklarını en verimli kullanan turizm destinasyonlarından biri yapmak. Çünkü gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, yaptığımız oteller değil, koruyabileceğimiz doğa olacaktır." diye konuştu.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı da Antalya'nın turizmde yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen kentlerinden olduğunu belirterek, bu güçlü konumunu sürdürülebilir hale getirebilmesi için bugünden adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, eylem planı hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, turizm sektörü paydaşlarınca kaynakların verimli kullanılması konusunda ortak eylem planı protokolü imzalandı.