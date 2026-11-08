AÜ Rektörü Ünüvar, COP31'de üniversitelerin iklim birikimini sunacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AÜ Rektörü Ünüvar, COP31'de üniversitelerin iklim birikimini sunacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de YÖK'ün üniversitelerle etkinliklerde yer alacağını, üniversitelerin iklim birikimlerini sunacağını dile getirdi. Çankırı Şabanözü'ndeki 53,1 megavatlık güneş santrali öğrencilere staj alanı olacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerle birlikte aktif rol alacağını, üniversitelerin iklim alanındaki birikimlerini sunacağını söyledi.

Ünüvar, AA muhabirine, iklim dezenformasyonuyla mücadelede bilginin doğru mecraya ulaştırılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

COP31'de YÖK'ün üniversitelerle etkinliklerde yer alacağını belirten Ünüvar, "Üniversiteler hem iklimle ilgili bütün birikimlerini orada sunma imkanı hem de yeni fikirler, yeni öğrenme kaynakları edinip daha sonra bunları kendi kurumlarında uygulama imkanı bulacak." dedi.

Prof. Dr. Ünüvar, iklimle ilgili konulara yükseköğretim müfredatında giderek daha fazla yer verildiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Yükseköğretim kurumlarının, yani üniversitelerin de bu konuya bigane kalması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Güneş enerjisi santrali öğrencilere staj alanı olacak

Ankara Üniversitesinin Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde güneş enerjisi santrali kurduğu bilgisini paylaşan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye'yi 53,1 megavatlık bir temiz enerji kaynağına kavuşturuyoruz. Aynı zamanda dışarıya bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz. Yani bu hem ekonomi hem çevre hem de sonraki nesillere bırakacağımız miras açısından son derece kıymetli. Nallıhan Meslek Yüksekokulumuzda temiz enerjiyle ilgili bir bölüm açtık. O bölümdeki öğrencilerimiz de orada yoğun bir şekilde staj yapacaklar. Bir yandan araştırmacılarımız araştırma yaparken öbür yandan da öğrencilerimizin hem araştırmanın bir parçası olmasını hem de staj imkanıyla o faaliyetin bir parçası olmasını temin ediyoruz."

"İklim dezenformasyonu şekil değiştirdi"

Ünüvar, iklim dezenformasyonunun yalnızca yanlış bilgiden ibaret olmadığının altını çizerek, doğru bilginin bağlamından koparılmasının, eksik verilmesinin ya da çözümlerin abartılı sunulmasının da insanlarda olumsuz algıya yol açtığını aktardı.

Prof. Dr. Ünüvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"COP31'e giderken medyaya önemli bir rol düşüyor. Olumsuz algıyı düzeltmek de iklim dezenformasyonuyla mücadele kapsamında. Sadece bilgiyi doğru bir şekilde aktarmanız yetmiyor. O bilgiyi doğru bir şekilde mecrasına da ulaştırmanız lazım."

Kaynak: AA
Ankara ÜniversitesiŞabanözüÇankırıAntalyaEğitimGüncelGüneşCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
11:07
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 11:23:16. #7.12#
SON DAKİKA: AÜ Rektörü Ünüvar, COP31'de üniversitelerin iklim birikimini sunacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android