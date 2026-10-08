AÜ Rektörü Ünüvar, panelde gençleri COP31'in aktörleri olarak gördüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AÜ Rektörü Ünüvar, panelde gençleri COP31'in aktörleri olarak gördüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AÜ Rektörü Ünüvar, panelde gençleri COP31\'in aktörleri olarak gördüğünü açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi, COP31 Gençlik Programı kapsamında Gençlik ve İklim Değişikliği Paneli düzenledi. Rektör Ünüvar video mesajında gençleri iklim sürecinin izleyicisi değil sorumluluk üstlenen aktörleri olarak gördüğünü söyledi.

Ankara Üniversitesince (AÜ) "COP31 Gençlik Programı-Türkiye Gönüllülük Programı" kapsamında "Gençlik ve İklim Değişikliği Paneli" düzenlendi.

Üniversitenin ANKARAİM binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen panele, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, bazı fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açış konuşmasını video mesajla yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Hedeflerinin COP31'de alınacak kararların somut sonuçlara dönüşmesi olduğunu vurgulayan Ünüvar, bu hedeflere ulaşmanın en güçlü dayanaklarından birinin bilim olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine dirençli şehirlerden, su ve gıda güvenliğinden temiz enerjiye, biyolojik çeşitlilikten insan sağlığına, sıfır atıktan yeşil dönüşüme kadar karşı karşıya kalınan meselelerin bilimsel bilgiye ve üniversitelerin güçlü katkısına ihtiyaç duyduğunu aktaran Ünüvar, bu sebeple "COP Science" adı altında akademik çalışmalara destek sağlanmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde üniversitelerde üretilen bilginin COP31 gündemine taşınması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Ünüvar, üniversite olarak en başından bu yana bu çalışmanın aktif bir parçası olduklarını söyledi.

"Gençlerimizi COP31'in izleyicileri olarak değil, sorumluluk üstlenen aktörleri olarak görüyoruz"

Prof. Dr. Ünüvar, üniversitenin köklü bilim geleneği, farklı disiplinlerdeki akademik kapasitesi ve öğrencilerin katkılarıyla COP31'e yönelik çalışma ve etkinlik önerileri hazırladıklarını kaydetti.

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında COP31'e özel çağrı açarak araştırmacıların proje önerilerini desteklemeye başladıklarını belirten Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak bilimden karara, karardan uygulamaya uzanan güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Bu yolculuğun merkezinde gençlerimiz de var. Gençlerimizi COP31'in izleyicileri olarak değil bilgi üreten, soru soran, çözüm geliştiren ve sorumluluk üstlenen aktörleri olarak görüyoruz." diye konuştu.

COP31 Türkiye Gönüllülük Programı'nın, gençlerin COP31'i yakından tanıyacağı, farklı alanlardan insanlarla bir araya geleceği ve iklim eylemine doğrudan katkı sunacağı önemli bir buluşma zemini oluşturduğunu aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi olarak bilimsel birikimimiz, akademisyenlerimiz ve gençlerimizle Türkiye'nin COP31 başkanlığına güçlü katkı sunmaya devam edeceğiz. Diyalogla birbirimizi dinleyecek, uzlaşıyla ortak zemini güçlendirecek, aksiyonla bilgiyi uygulamaya taşıyacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın COP31 sürecine ilişkin çalışmalarına ve özellikle akademi ve gençlere yönelik bütün etkinliklere Ankara Üniversitesi olarak güçlü destek ve katılım sağlamayı, uygulama COP'unun önemli bir halkası olmaya özel önem veriyoruz."

"Hem bilinirliğimiz artıyor hem uluslararası network ağımız büyüyor"

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanrıvermiş de COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Üniversitenin iklim değişikliğiyle ilgilenen projeleri öncelikli desteklediğini, bunu yıl boyunca sürdüreceğini aktaran Tanrıvermiş, oluşturulan "COP Science" biriminin akademisyenlerin projelerini destekleyeceğini ifade etti.

Yakında üniversite olarak hazırladıkları "Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Eylem Planı"nı açıklayacaklarının bilgisini veren Tanrıvermiş, bu planı COP'a taşımayı da hedeflediklerini söyledi.

COP31'in Antalya'da gerçekleştirilmesine değinen Tanrıvermiş, "Ülkemiz için bu büyük bir başarı. Bir ülkenin mümkün olduğunca fazla uluslararası toplantıya ev sahipliği yapması gerekir. Hem bilinirliğimiz artıyor hem uluslararası network ağımız büyüyor. Bu hakikaten büyük bir başarı." dedi.

Konuşmaların ardından, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Gürgen'in moderatörlüğünde, üniversitenin çeşitli fakültelerinden Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak, Prof. Dr. Onur Çalışkan ve Doç. Dr. Özge Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

Panelde, iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, kentlere etkileri, Anadolu'nun sulak alanlarındaki bitki çeşitliliği, tarımsal atık yönetimi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ele alındı.

Kaynak: AA
Ankara Üniversitesiİklim DeğişikliğiGençlikEğitimGüncelRektörCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:20
Bir istifa daha MHK’daki kriz VAR odasına sıçradı
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:38:15. #7.12#
SON DAKİKA: AÜ Rektörü Ünüvar, panelde gençleri COP31'in aktörleri olarak gördüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei