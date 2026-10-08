AÜ Rektörü Ünüvar, panelde gençleri COP31\'in aktörleri olarak gördüğünü açıkladı

Ankara Üniversitesince (AÜ) "COP31 Gençlik Programı-Türkiye Gönüllülük Programı" kapsamında "Gençlik ve İklim Değişikliği Paneli" düzenlendi.

Üniversitenin ANKARAİM binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen panele, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, bazı fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açış konuşmasını video mesajla yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Hedeflerinin COP31'de alınacak kararların somut sonuçlara dönüşmesi olduğunu vurgulayan Ünüvar, bu hedeflere ulaşmanın en güçlü dayanaklarından birinin bilim olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine dirençli şehirlerden, su ve gıda güvenliğinden temiz enerjiye, biyolojik çeşitlilikten insan sağlığına, sıfır atıktan yeşil dönüşüme kadar karşı karşıya kalınan meselelerin bilimsel bilgiye ve üniversitelerin güçlü katkısına ihtiyaç duyduğunu aktaran Ünüvar, bu sebeple "COP Science" adı altında akademik çalışmalara destek sağlanmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde üniversitelerde üretilen bilginin COP31 gündemine taşınması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Ünüvar, üniversite olarak en başından bu yana bu çalışmanın aktif bir parçası olduklarını söyledi.

"Gençlerimizi COP31'in izleyicileri olarak değil, sorumluluk üstlenen aktörleri olarak görüyoruz"

Prof. Dr. Ünüvar, üniversitenin köklü bilim geleneği, farklı disiplinlerdeki akademik kapasitesi ve öğrencilerin katkılarıyla COP31'e yönelik çalışma ve etkinlik önerileri hazırladıklarını kaydetti.

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında COP31'e özel çağrı açarak araştırmacıların proje önerilerini desteklemeye başladıklarını belirten Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak bilimden karara, karardan uygulamaya uzanan güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Bu yolculuğun merkezinde gençlerimiz de var. Gençlerimizi COP31'in izleyicileri olarak değil bilgi üreten, soru soran, çözüm geliştiren ve sorumluluk üstlenen aktörleri olarak görüyoruz." diye konuştu.

COP31 Türkiye Gönüllülük Programı'nın, gençlerin COP31'i yakından tanıyacağı, farklı alanlardan insanlarla bir araya geleceği ve iklim eylemine doğrudan katkı sunacağı önemli bir buluşma zemini oluşturduğunu aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi olarak bilimsel birikimimiz, akademisyenlerimiz ve gençlerimizle Türkiye'nin COP31 başkanlığına güçlü katkı sunmaya devam edeceğiz. Diyalogla birbirimizi dinleyecek, uzlaşıyla ortak zemini güçlendirecek, aksiyonla bilgiyi uygulamaya taşıyacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın COP31 sürecine ilişkin çalışmalarına ve özellikle akademi ve gençlere yönelik bütün etkinliklere Ankara Üniversitesi olarak güçlü destek ve katılım sağlamayı, uygulama COP'unun önemli bir halkası olmaya özel önem veriyoruz."

"Hem bilinirliğimiz artıyor hem uluslararası network ağımız büyüyor"

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanrıvermiş de COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Üniversitenin iklim değişikliğiyle ilgilenen projeleri öncelikli desteklediğini, bunu yıl boyunca sürdüreceğini aktaran Tanrıvermiş, oluşturulan "COP Science" biriminin akademisyenlerin projelerini destekleyeceğini ifade etti.

Yakında üniversite olarak hazırladıkları "Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Eylem Planı"nı açıklayacaklarının bilgisini veren Tanrıvermiş, bu planı COP'a taşımayı da hedeflediklerini söyledi.

COP31'in Antalya'da gerçekleştirilmesine değinen Tanrıvermiş, "Ülkemiz için bu büyük bir başarı. Bir ülkenin mümkün olduğunca fazla uluslararası toplantıya ev sahipliği yapması gerekir. Hem bilinirliğimiz artıyor hem uluslararası network ağımız büyüyor. Bu hakikaten büyük bir başarı." dedi.

Konuşmaların ardından, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Gürgen'in moderatörlüğünde, üniversitenin çeşitli fakültelerinden Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak, Prof. Dr. Onur Çalışkan ve Doç. Dr. Özge Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

Panelde, iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, kentlere etkileri, Anadolu'nun sulak alanlarındaki bitki çeşitliliği, tarımsal atık yönetimi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ele alındı.