Auckland'da şirket temsilcileri Yeni Zelanda-Çin etkinliğinde ikili görüşmeler yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Auckland'da düzenlenen Yeni Zelanda-Çin işbirliği toplantısı ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi tanıtım etkinliği kapsamında şirket temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmeler 20 Kasım 2026 tarihinde yapıldı.
AUCKLAND, 21 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen Yeni Zelanda-Çin işbirliği toplantısı ve Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi tanıtım etkinliği kapsamında ikili iş görüşmeleri yapan şirket temsilcileri, 20 Kasım 2026. (Fotoğraf: Wu Jiaxiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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