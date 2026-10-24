Auspicious Ark, Çin donanmasının Batı Afrika'yı ziyaret eden ilk hastane gemisi oldu

Auspicious Ark, Çin donanmasının Batı Afrika'yı ziyaret eden ilk hastane gemisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, cuma günü Gana'nın Tema Limanı'na ulaşarak dostluk ziyareti ve sağlık hizmetleri için demirledi. Bu, Çin donanmasına ait bir hastane gemisinin ilk kez bir Batı Afrika ülkesine gitmesi anlamına geliyor.
TEMA, 24 Ekim (Xinhua) -- Gana'nın Tema Limanı'na ulaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) hastane gemisi, 23 Ekim 2026.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi Auspicious Ark, dostluk ziyareti ve sağlık hizmetleri kapsamında cuma günü Gana'nın Tema Limanı'na demirledi.
Böylece Çin donanmasına ait bir hastane gemisi ilk kez bir Batı Afrika ülkesini ziyaret etmiş oldu. (Fotoğraf: Gao Jianfei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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