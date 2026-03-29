Av Tüfeğiyle Oynarken Arkadaşını Öldürdü
29.03.2026 16:40
Eskişehir'de bir genç, av tüfeğiyle oynarken arkadaşını öldürdü, tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı Bünyamin Bozkurt'un (15) ölümüne neden olan M.F.Y. (15) tutuklandı.

Olay 19 Mart'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Bozkurt, B.T. (15) ve A.D. (15), M.F.Y.'nin ailesinin evinde buluştu. Bir süre vakit geçiren arkadaşlardan M.F.Y. evde bulunan av tüfeği ile oynadığı sırada iddiaya göre silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Bünyamin Bozkurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bünyamin Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri M.F.Y.'nin yanı sıra babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ile A.D.'yi gözaltına aldı. Bünyamin Bozkurt'un cenazesi ise yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.F.Y. tutuklanırken, babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

