Avanos\'ta 135 Metrelik Türk Bayrağı Korteji

Avanos ilçesinde düzenlenen programa Avanos ilçe Kaymakamı Osman Bilici, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, ilçe protokolü katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 135 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, düzenlenen kortejde gençler tarafından taşındı. Dron ile havadan da görüntülenen o anlar ilgi gördü.
