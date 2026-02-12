Avanos'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Avanos'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

12.02.2026 11:55
Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen 19 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Ekiplerin aramalarında 10 tabanca, 8 tüfek, 11 şarjör, 1033 fişek, 93 bıçak, kılıç, 3,57 gram esrar, 9,05 gram kenevir tohumu, 0,43 gram hap ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, gerekli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

