Avcılar Belediye Spor Kulübü'nden Avrupa Şampiyonu çıkardı

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(İSTANBUL) - Avcılar Belediye Spor Kulübü'nün genç yıldızı Delal Kadir, Yunanistan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Avrupa Şampiyonu milli sporcu sevincini, Başkan Utku Caner Çaykara ile paylaştı.

Avcılar Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Delal Kadir, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Yunanistan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 54 kg kategorisinde mücadele eden milli sporcu, final maçında rakibini 10-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Yurda altın madalya ile dönen genç sporcu, Haziran ayında Sırbistan'da düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'yi bir üst klasmanda temsil edecek.

Şampiyondan Başkan Çaykara'ya ziyaret

Avrupa Şampiyonu Delal Kadir, Başkan Utku Caner Çaykara'yı makamında ziyaret etti. Şampiyonu tebrik eden Çaykara, "Avcılarımızda gelmiş geçmiş çok büyük değerlerimiz var. Özelikle güreş konusunda Avcılarda yaşamış efsanelerimiz var. Avcılarımızın milli sporu güreş. Böyle genç bir kuşağın da bu başarıyı devralması bizim için çok gurur verici. Bizleri gururlandırdığı için Delal'e teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için bu bir başlangıç. Biz her zaman yanında olacağız" dedi.