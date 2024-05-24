Avcılar Belediyesi Ambarlı Mahallesi'nde Hizmet Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi Ambarlı Mahallesi'nde Hizmet Seferberliği Başlattı

Avcılar Belediyesi, Ambarlı Mahallesi'nde başlattığı hizmet seferberliği kapsamında temizlik, bakım onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek ortak akılla hareket edeceklerini belirtti.

24.05.2024 18:07
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(İSTANBUL)- Avcılar Belediyesi'nin kentin 10 mahallesinde başlattığı hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 'Mahalle Hizmet Seferberliği' ekiplerinin son adresi Avcılar'ın tarihi yerleşim yeri Ambarlı Mahallesi oldu.

Seferberlik kapsamında oluşturulan çözüm ekibi, 25 araç ve 61 personelle sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başladı.  Ekipler, temizlikten yolların bakım onarımına, ilaçlamadan yeşil alan ve parkların düzenlemesine kadar birçok soruna müdahale etti.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri eşlik etti. Çaykara, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini dinledi.

"Ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz"

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip not alan Başkan Çaykara, "Tüm birimlerimizle beraber başlattığımız hizmet seferberliği için bugün Ambarlı Mahalle'mizdeyiz. Kentimizi sokak sokak geziyoruz ve sorunlara müdahale etmeye devam ediyoruz. Bir yandan da esnafımızı ve komşularımızı ziyaret ederek enerjilerini ve samimiyetlerini en içten duygularla hissettik. Komşularımızla bir araya gelmeye ve kentimizin geleceği için ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi Ambarlı Mahallesi'nde Hizmet Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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