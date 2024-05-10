Avcılar Belediyesi 'Hizmet Seferberliği' Firuzköy Mahallesi'nde devam ediyor

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(İSTANBUL)- Avcılar Belediyesi'nin mahallelerde başlattığı 'Hizmet Seferberliği' devam ediyor. Uygulama kapsamında ekiplerle birlikte Firuzköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Utku Caner Çaykara, mahalle sakinleri ve esnafıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Avcılar Belediyesi'nin mahallelerde başlattığı 'Hizmet Seferberliği'nin bu defaki adresi, Firuzköy Mahallesi oldu. Sabahın ilk saatlerinde çalışmalara başlayan Avcılar Belediyesi ekipleri, mahalleyi gezerek sorunlara müdahale etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya, Başkan Yardımcıları Naim Demirci, Rıza Evren Kılıç, Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gürşen, Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz, Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş, Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı, Zabıta Müdürü Tezcan Aykaç eşlik etti.

Başkan Utku Caner Çaykara, mahalle sakinleri ve esnafıyla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Çaykara, "Tüm birimlerimizle beraber başlattığımız hizmet seferberliği için bugün Firuzköy Mahalle'mizdeyiz. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyoruz, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturmak için hemen harekete geçiyoruz. Avcılar'ımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.