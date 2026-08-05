Avcılar Belediyesi'nde İhale Soruşturması: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi'nde İhale Soruşturması: 12 Gözaltı

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Avcılar Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği belirlendi.

Kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin ise sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekilde:

"Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Başkanı Seçkin Özcan, Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyesi İsmail Kurtuluş, Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Üyesi Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve İhale Yetkilisi Nevzat Yalçın, İhale Komisyon üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı"

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi'nde İhale Soruşturması: 12 Gözaltı - Son Dakika

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