Avcılar\'da 26 paket kahve çalan kişi çalışan seslenince koşarak kaçtı

AVCILAR'da bir kuruyemiş mağazasına giren bir kişi, içerisinde 100'er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp dükkandan çıktı. Arkasından bir çalışanın seslendiğini fark eden şüpheli elindeki kahveleri atarak, koşarak uzaklaştı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elinde siyah poşet bulunan bir kişi kuruyemiş mağazasına girdikten sonra kasadakilerin kendisini göremediğini düşünerek dükkandaki kolonun arkasına gizlendi. Burada bulunan kahve kutularını gözünü kestiren şüpheli, 100'er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp yanındaki poşete koydu. Ardından hızla dışarı çıkan şüpheli bir çalışan tarafından fark edildi. Çalışan şüphelinin arkasından seslendi.

ÇALIŞAN SESLENİNCE KOŞARAK KAÇTI

Hırsızlığın fark edildiğini anlayan şüpheli ise önce elindeki kahve dolu kutuyu attı ardından da koşarak sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anları ve şüphelinin kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.