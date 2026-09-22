Avcılar'da 3 kadın levyeyle daire kapısını açtı, eve geleni fark edince kaçtı - Son Dakika
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Avcılar'da 3 kadın levyeyle daire kapısını açtı, eve geleni fark edince kaçtı

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Avcılar\'da 3 kadın levyeyle daire kapısını açtı, eve geleni fark edince kaçtı
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Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir siteye giren 3 kadın, 4'üncü kattaki dairenin kapısını levye benzeri aletle açtı; eve gelen 1 kişiyi fark edince kaçtı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ambarlı Mahallesi'nde ise bir şüpheli, kapı önündeki ayakkabıları giyerek binadan çıktı.

AVCILAR'da bir siteye giren 3 kadın, gözlerine kestirdikleri dairenin kapısını levye benzeri aletle açtı. Bu sırada eve doğru gelen 1 kişği olduğunu fark eden şüpheliler hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir siteye öğle saatlerinde gelen gözlüklü, eşarplı ve gözlüklü, yanlarında çocuk olan 3 kadın sitedeki bir binaya girdi. 4'üncü kattaki bir dairenin kapısını levyeyle zorlayan kadınlar daireye girdikten sonra, eve doğru gelen 1 kişi olduğunu fark etti. Durumu fark eden 3 şüpheli daireden hızla çıktı. Hırsızlık girişimini fark eden ev sahibi ise, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 3 şüphelinin girdiği binadaki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

AYAKKABILARINI DEĞİŞTİRDİ

İkinci hırsızlık olayı ise, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Binaya giren şüpheli, evin kapısının önünde bulunan bir çift ayakkabıyı gördü ardından da spor ayakkabılarını çıkardı. Kapı önündeki ayakkabıları giyen şüpheli daha sora binadan çıktı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar'da 3 kadın levyeyle daire kapısını açtı, eve geleni fark edince kaçtı - Son Dakika
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