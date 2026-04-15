Avcılar'da Araçlara Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, dün Denizköşkler Mahallesi'nde bir kişinin park halindeki araçlara zarar verdiği tespit edildi.
Kimliği belirlenen B.A. (25) ekiplerce Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde fark edilince kaçmaya çalıştı.
Şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
