Avcılar\'da Araçtan 350 Bin Liralık Hırsızlık

Olay, Firuzköy Mahallesi Tiryaki Suyu Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Park halindeki 61 OF 3108 plakalı hafif ticari aracın yanına gelen, yanında 'Çekçek' olarak bilinen büyük çuval geçirilmiş el arabası bulunan şüpheli, önce aracın bagaj kapısını açtı. Şüpheli birkaç saniye içerisinde araçta bulunan ve yaklaşık 350 bin lira değerinde olduğu öğrenilen matkap, hilti, kaynak ve spiral makinelerini alarak el arabasına koydu. Şüpheli hafif ticari araçta bulunan 'Double ekran' ve ses sistemlerini de çaldı ardından da olay yerinden hızla uzaklaştı. Araç sahibi güvenlik kamerası kayıtlarıyla, polise giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor