Avcılar'da Çocuk Spor Aletine Sıkıştı - Son Dakika
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Avcılar'da Çocuk Spor Aletine Sıkıştı

Avcılar\'da Çocuk Spor Aletine Sıkıştı
17.06.2026 11:33
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8 yaşındaki çocuk, parktaki spor aletine bacağı sıkışarak itfaiye tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da, annesiyle birlikte gittiği parktaki spor aletine bacağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Annesi Ebru Ö. ile birlikte parka gelen S.Ö.'nün (8), bacağı spor aletinin boşluk kısmına sıkıştı. Bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayan çocuğa annesi ve çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olunamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiye ekipleri, spor aletinin bir tarafını makasla keserek çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri de kurtarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi parkta yaptı. Kontrollerde S.Ö.'nün ciddi bir yaralanmasının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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