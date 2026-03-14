Avcılar'da Çöp Evde Yangın Paniği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Çöp Evde Yangın Paniği

Avcılar\'da Çöp Evde Yangın Paniği
14.03.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelli Seydar Özvardar'ın evinde çıkan yangın komşularda panik yarattı. İtfaiye müdahale etti.

AVCILAR'da komşuların şikayetleri üzerine daha önce defalarca temizlenen çöp evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde yalnız yaşayan görme engelli Seydar Özvardar, yoğun dumana rağmen dışarı çıkmak istemedi. Polis tarafından ikna edilen Özvardar bina girişinde beklerken kimseye zararının olmadığını söyledi. Komşular ise evde biriken çöpler nedeniyle yayılan kötü kokudan uzun süredir şikayetçi olduklarını ve evdeki tüplerin patlama ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti.

Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Seydar Özvardar, annesini yaklaşık 10 yıl önce kaybetti. Geçirdiği bir trafik kazasında iki gözünü kaybeden Özvardar yaşamını evinde tek başına sürdürüyor. Özvardar yaşadığı evi temizleyemediği için bir süre sonra çöple dolmaya başladı. Durumdan şikayetçi olan komşuların başvurusu üzerine, ev, son 5 yılda iki kez ekipler tarafından temizlendi. Avcılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Avcılar Belediyesi'nin zabıta, sağlık, temizlik ve veteriner işleri ekipleri daha önce de eve müdahale etti. Ancak Özvardar, eşyalarının alınacağı endişesiyle zaman zaman ekiplere karşı direndi.

EVDE YANGIN ÇIKTI

4 Mart Çarşamba akşamı, tüple çalışan sobanın yanında bulunan battaniyenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanın kısa sürede tüm evi kaplaması üzerine Özvardar pencereleri açarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan battaniyeyi evden çıkararak yangını söndürdü ve içeride biriken dumanı tahliye etti. Ancak Özvardar yoğun dumana rağmen evden çıkmak istemedi. Polis memurunun ikna çabaları sonucu evden çıkarılan Özvardar bina girişinde beklemeyi kabul etti. Özvardar, kimseye zararının olmadığını söyledi.

Komşular ise evde biriken çöpler nedeniyle yayılan kötü kokudan uzun süredir şikayetçi olduklarını, evde bulunan tüplerin patlama ihtimalinden de endişe duyduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Çöp Evde Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:36:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Avcılar'da Çöp Evde Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.