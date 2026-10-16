Avcılar'da D-100'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da D-100'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı

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Avcılar\'da D-100\'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı
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Avcılar D-100'de saat 21.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı; Edirne istikametinde iki şerit kapatıldı, araçlar kaldırılınca trafik normale döndü.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte arızalanan 34 AU 7129 plakalı kamyonetin şoförü aracı çalıştıramadı. Bu sırada arkadan gelen 34 DND 508 plakalı beton mikserinin şoförü, arızalanan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen 34 DND 508 plakalı TIR, 34 ZH 8193 ve 06 FFR 617 plakalı araçlar beton mikserine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken D-100 Karayolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'4 TANE YARALI VAR'

Kazaya karışan araçların birinde bulunan Sait Topsakal, "Araç arıza yapmış. TIR, beton mikserine çarpmamak için direksiyonu sola kırınca kaza oldu. 4 tane yaralı var" dedi.

Kaynak: DHA
OtomobilAvcılarTrafikEdirneGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da D-100'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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