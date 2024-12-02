Avcılar'da yola devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Cihangir Mahallesi, Sofu Sokak'ta yol kenarında bulunan 40 yıllık iğde ağacı, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Yolu kapatan ağaç, elektrik ve telefon kablolarına da zarar verdi.
İtfaiye ekipleri, ağacı testereyle keserek yoldan kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Devrilen Ağaç Kaldırıldı - Son Dakika
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