Avcılar\'da Eşini Bıçaklayan Adam Yakalandı

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AVCILAR'da yaşayan Emircan G., evde tartıştığı eşi Yıldız G.'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaçan Emircan G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1'inci katında yaşayan Emircan G. ile eşi Yıldız G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emircan G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Olayın ardından Emircan G. evden kaçarken, aynı apartmanda yaşayan akrabalarından yardım isteyen Yıldız G. özel bir kliniğe götürüldü. Ağır yaralı olduğu için burada tedavi edilemeyen Yıldız G. ardından kliniğe çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenilen Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri kaçan Emircan G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.