Avcılar\'da Garaj Yangını

AVCILAR'da bir evin yanındaki garajda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye olay yerine gelmeden önce çevredeki vatandaşlar yangına bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalıştı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-128 Sokak'taki bir evin yanındaki garajda başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenler, bahçe hortumuyla müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.