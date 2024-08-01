Avcılar'da Geri Dönüşüm Merkezinde Yangın Çıktı

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Avcılar'da, bir geri dönüşüm merkezinin hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını sağlamak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri önce alevlerin geri dönüşüm tesisine sıçramaması için önlem aldı, ardından yangını söndürdü.