Avcılar'da Hırsızlık Olayı Tekrarlandı

05.05.2026 21:20
Avcılar'daki mağaza, hırsızlar tarafından yeniden hedef alındı, sahibi şikayetçi olacağını belirtti.

AVCILAR'da daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı mağaza, bir kez daha hırsızların hedefi oldu. Şüphelilerin çaldıkları ürünleri önceki olaylarda olduğu gibi pazar ve bebek arabasına gizleyerek uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 28 Nisan'da öğle saatlerinde meydana geldi. Vedat Ateş'e ait mağazaya gelen şüpheliler, yatak örtüsü, koltuk ve sandalye örtüleri ile terlikleri alarak iş yerinden çıktı. Yanlarında bulunan iki çocukla birlikte hareket eden şüphelilerin, çaldıkları ürünleri pazar arabası ve bebek arabasına sakladıkları görüldü.

'EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR'

Sürekli hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya kaldığını belirten mağaza sahibi Vedat Ateş, "Çalınan yatak örtüleri aynı, insanlar farklı. Buradan hırsızlığın önüne geçemiyoruz. Alıp götürüyorlar. Emeğimiz boşa gidiyor. Bir seferde 5 bin liralık zararım var. Ben, oğlum, eşim üçümüz çalışıyoruz. Biz 5-6 bin lira kazanmıyoruz. Artık gına geldi. Bu işin içerisinden çıkamadık. Geçen hırsızlık oldu, komşuları bana adresini getirdi. Polise gitmedim. Gidip ne diyeyim. Ama artık bu iki videoyu da vereceğim, ikisinden de şikayetçi olacağım. Artık yeter, ben kaldıramıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
