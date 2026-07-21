Avcılar'da Hırsızlık Olayları - Son Dakika
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Avcılar'da Hırsızlık Olayları

Avcılar\'da Hırsızlık Olayları
21.07.2026 11:17
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Avcılar'da bir kişi binanın korkuluğunu çaldı, başka bir iş yerinden merdiven ve masa alındı.

AVCILAR'da bir binanın bahçesine giren şüpheli binanın korkuluklarından birini uzun süre zorladı. Korkulukların bir bölümünü yerinden çıkaran şüpheli daha sonra hiçbirşey olmamış gibi binanın bahçe kapısından yürüyerek çıkıp gitti. Bir başka hırsızlık olayında ise iş yeri önünde sergilenen merdiven ve masa 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KORKULUĞU YERİNDEN SÖKTÜ

İlk olay Ambarlı Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Bina çevresinde dolaşan 2 kişiden biri çevreyi gözetlerken, arkadaşı giriş kapısından bahçeye girdi. Şüpheli gözüne kestirdiği binanın korkuluğunu yerinden çıkarmak için zorlamaya başladı. Uzun süre korkuluğu yerinden çıkarmak için uğraşan şüpheli daha sonra korkuluğu çalarak bahçe kapısından çıkıp gitti. İş yeri sahipleri ve bina sakinleri, hırsızlık görüntülerini sanal medyadan paylaşarak, şüphelileri tanıyanların polise ihbarda bulunmasını istedi.

MASA VE MERDİVENİ ALDILAR

İkinci hırsızlık olayı ise Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta bulunan nalbur dükkanı önünde meydana geldi. Dükkan önüne gelen 2 kadın önce çevreyi kolaçan etti ardından da iş yeri önünde bulunan merdiven ve masayı aldı. Şüpheliler daha sonra motosikletle sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Hırsızlık Olayları - Son Dakika

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