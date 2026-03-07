Avcılar'da Huzur Uygulaması: Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Avcılar'da Huzur Uygulaması: Uyuşturucu Ele Geçirildi

07.03.2026 03:41
Avcılar'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 59 şahıs sorgulandı, 29.41 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde "Huzur Asayiş Uygulaması" kapsamında 2 bin 59 şahıs sorgulandı, 29,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla Avcılar ilçesinde görevli çok sayıda polis ekibiyle, hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler, 2 bin 59 şahıs, 641 araç ve 103 motosiklet sorgularken, 20 iş yerini de denetledi.

Uygulamada aranan 2 şahıs yakalanırken, 29,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 25 araca toplamda 646 bin 366 lira cezai işlem uygulandı.

Yıldız, uygulamanın sonunda yaptığı açıklamada, şehrin huzuru ve vatandaşların güvenliği için 7/24 görev başında olduklarını söyledi.

Ekiplerin huzur ve güven için sokaklarda olduklarını ifade eden Yıldız, "Şehrimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız. İstanbul'umuzun her sokağında olduğu gibi Avcılar'da da huzurlu ve güvenli hissetmek için görevimizin başındayız. Şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

