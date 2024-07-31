Avcılar'da İETT otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Avcılar'da İETT otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi D-100 kara yolu yan yol Edirne istikametinde İETT otobüsü, taksi ve 2 panelvan henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.