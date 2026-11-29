Avcılar'da inşaat halindeki 5 katlı binanın dış cephesindeki motifin üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiyenin müdahalesi sırasında ekiplerin merdiven aracına atlayarak kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın dış cephesindeki motifin üzerine düşen kedi, burada mahsur kaldı. Kediyi gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kaldırdığı merdiven aracının sepetine atlayan kedi kurtuldu. Aşağı indirilen kediye çevredekiler yiyecek verdi. Kedi, yiyecekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştı. Kedinin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.