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Avcılar'da İsteyerek Düşük Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadına Adli Kontrol Tedbiri - Son Dakika
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Avcılar'da İsteyerek Düşük Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadına Adli Kontrol Tedbiri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bir otelde yabancı uyruklu bir kadının isteyerek düşük yaptığı ihbarını aldı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinde hürriyetinin kısıtlanarak fuhşa zorlandığını, hamile kaldığını ve çocuğu istemediği için düşük yaptığını beyan etti. Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereği adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Avcılar\'da İsteyerek Düşük Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadına Adli Kontrol Tedbiri
16.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:35
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Avcılar'da isteyerek düşük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir otelde, yabancı uyruklu bir kadının düşük yaptığı ihbarını aldı. Kimliği belirlenen M.K, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

M.K, emniyetteki ifadesinde, " Esenyurt'ta hürriyetinin kısıtlanarak fuhşa zorlandığı, hamile kaldığı, çocuğu istemediği için düşük yaptığı" beyanında bulundu.

Şüpheli hakkında, sevk edildiği adli makamlarca, Türk Ceza Kanununun 100. maddesinde yer alan, "gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürme" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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