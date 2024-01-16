Avcılar\'da İsteyerek Düşük Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kadına Adli Kontrol Tedbiri

Avcılar'da isteyerek düşük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir otelde, yabancı uyruklu bir kadının düşük yaptığı ihbarını aldı. Kimliği belirlenen M.K, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

M.K, emniyetteki ifadesinde, " Esenyurt'ta hürriyetinin kısıtlanarak fuhşa zorlandığı, hamile kaldığı, çocuğu istemediği için düşük yaptığı" beyanında bulundu.

Şüpheli hakkında, sevk edildiği adli makamlarca, Türk Ceza Kanununun 100. maddesinde yer alan, "gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürme" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulandı.