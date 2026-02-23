Avcılar'da Kamyon Kontrolden Çıktı - Son Dakika
Avcılar'da Kamyon Kontrolden Çıktı

Avcılar'da Kamyon Kontrolden Çıktı
23.02.2026 14:39
Yokuşta geri kayarak park halindeki araçlara ve ağaca çarpan kamyonun görüntüleri kaydedildi.

AVCILAR'da aşırı yüklü olduğu öne sürülen tuğla yüklü kamyon, yokuşta geri kayarak önce park halindeki iki araca ardından ağaca çarparak durabildi. İki aracın ağır hasar aldığı kaza cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkan tuğla yüklü kamyon sokağa dönemeyince durdu. Şoförünün manevra yaptığı sırada geri kaymaya başlayan kamyon, önce park halindeki iki araca ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. İki aracın ağır hasar gördüğü kazayı caddede oturan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kamyon Kontrolden Çıktı - Son Dakika

