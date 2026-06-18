Avcılar'da Kavga: Tekmeler, Yumruklar ve Sopalar - Son Dakika
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Avcılar'da Kavga: Tekmeler, Yumruklar ve Sopalar

Avcılar\'da Kavga: Tekmeler, Yumruklar ve Sopalar
18.06.2026 13:11
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Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve sopalar havada uçuştu, polis müdahale etti.

Avcılar'da iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun süre devam eden kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişinin eline aldığı uzun bir sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri arbedeyi engellemek için araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak taraflar sakinleşmeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga, ekipler olay yerine gelmeden kısa süre önce yine çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kavga: Tekmeler, Yumruklar ve Sopalar - Son Dakika

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