Avcılar\'da Kaza: Sürücü Fenalaştı

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AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobil, park halindeki iki araca ardından da bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Yasemen D. yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi, İzci Sokak'ta meydana geldi. 34 MRB 06 plakalı otomobilin sürücüsü Yasemen D. direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki 34 GSL 10 ile 34 YP 8357 plakalı otomobile ardından da bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasemen D. hastaneye kaldırıldı.