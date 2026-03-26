Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Kaza: Sürücüler Kaçtı

26.03.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı, sürücüler olay yerinden kaçtı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Araç yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. İddiaya göre araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı kazanın ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Polis 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geçti. Devlet Hastanesi üst geçidi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ANT 633 plakalı otomobil hızla bariyerlere çarptı.Aracın ön kısmında hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin hava yastıkları açıldı.Araçta bulunan 2 kişi kazanın ardından yan yola girerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otoyolda trafik akışı kaza nedeniyle bir süre durdu. Araç çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yolda temizlik çalışması yapıldı. Polis, alkollü oldukları iddia edilen ve olay yerinden kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Kaza, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 11:24:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Avcılar'da Kaza: Sürücüler Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.