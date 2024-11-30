Avcılar\'da Kentsel Dönüşüm Alanında Yangın

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AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Gümüşpala Mahallesi Palmiye Sokak'ta yaklaşık 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak yıkımı henüz yapılmayan binada dün gece yarısı yangın çıktı. Çatı katının alev alev yandığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin tüm çatıyı sararken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, yangına merdivenli araç ile müdahale etti. Yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Çevrede oturanlar, binada sürekli evsiz veya madde bağımlılarının kaldığını ve yangının onların ısınmak amacıyla yaktığı ateş nedeniyle çıktığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.