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Avcılar'da Kentsel Dönüşümdeki Boş Binaya İzinsiz Giren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da Kentsel Dönüşümdeki Boş Binaya İzinsiz Giren Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan bir binadaki boş daireye izinsiz olarak yerleşen şüpheli, ev sahibinin bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, ev sahibinin benzer bir durum yaşamaması için evin kapısına duvar ördüğü belirtildi.

Avcılar\'da Kentsel Dönüşümdeki Boş Binaya İzinsiz Giren Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 14:12,  Güncelleme: 14:14
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AVCILAR'da bir kişi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanarak boşaltılan binadaki daireye ev sahibinden habersiz yerleşti. Binadakilerin ev sahibi Koray Avuç'a durumu anlatması üzerine, eve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, şüphelinin kaçtığını belirledi.  Eve yerleşen kişinin geçen ay evine giren hırsız olduğunu öne süren ev sahibi Koray Avuç benzer bir durumun yaşanmaması için evin kapısına duvar ördü.

Merkez Mahallesi'ndeki Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan 6 katlı binanın en üst katında oturan Koray Avuç'un değerli eşyalarını alarak kısmen boşalttığı evine geçen ay giren şüpheli, apartman sakinleri tarafından fark edildi.  Şüphelinin apartmandakilere evi kiraladığını söylemesi üzerine kuşkulanan binadakiler, durumu Koray Avuç'a bildirdi. Evini hiç kimseye kiralamadığını belirten Koray Avuç, dairesine gelirken yolda polisi arayarak evinde hırsız olduğu ihbar etti. Polislerin geldiğini gören şüpheli, içeri girmelerini engellemek için eline geçirdiği bir aletle vurarak kapı kilidini bozdu. Polislerin çağırdığı çilingir, bozulan kilidi açamadı. Bunun üzerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi, balyoz ile vurarak çelik kapıyı açmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince motorlu testere getirilerek kapı kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kapının ortasında bir kişinin geçebileceği delik açıldı. İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı.

KAPIYA DUVAR ÖRDÜ

Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim" dedi. Avuç, bir daha benzer durumla karşılaşmamak için evdeki eşyaları aldıktan sonra kapıya duvar ördü.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KAÇIP GİTTİ

Mahallede esnaf olan Ahmet Öz, "Boş bir daireye hırsız giriyor, ihbar yapılıyor. Polis, itfaiye geldi. Hırsız havalandırma boşluğundan kaçıp gitti. Ev sahibi bu olaydan sonra kapıya duvar ördürdü" dedi.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Kentsel Dönüşümdeki Boş Binaya İzinsiz Giren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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