Avcılar\'da Kirli İşler: Oto Galeri Kundaklandı

AVCILAR'da bir oto galeriye ait park halindeki otomobillerde çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının, iş yeri sahibinden haraç isteyen suç örgütünün, olumsuz yanıt alması üzerine çıkarıldığı belirlendi. Araçları kundaklayan şüphelilerin, o anları cep telefonuyla kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin araçları kundakları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Oto galeriye ait yan yana park halindeki 4 otomobilden 3'ünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 otomobili tamamen sardı. İş yeri çalışanları, alevlerin ulaştığı otomobillerden birini bulunduğu yerden çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarılan otomobilde de hasar oluştu.

10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, otoparka gelen şüphelilerden birinin cep telefonuyla görüntü kaydı aldığı, diğerinin ise araçları ateşe verdiği görüldü. Şüphelilerin, olayın ardından iş yeri sahibine mesaj atarak kundaklama anlarına ait görüntüleri gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin iş yeri sahibine gönderdikleri mesajlarda, "Bu sana kesilen cezanın ilk hamlesi. Kirli ticaretin sokağa olan borcu 10 milyon TL. Vermem diyorsan sıkıntı yok, sende araç çok. Biterse direkt mermi yersin, ona göre süren başladı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde 2 şüphelinin otoparka geldikleri, araçları ateşe verdikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin, araçları ateşe verdikleri anları cep telefonuyla kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.