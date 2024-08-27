Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Avcılar\'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Avcılar'da bir dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, çevre sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.08.2024 10:14
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AVCILAR'da 3. katta bulunan dairenin penceresinden dışarı çıkan kedi pervazda mahsur kaldı. Cam kapalı olduğu için içeri de giremeyen kedinin kurtarılması için çevre sakinleri seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlayacakken, daire sahibinin bir yakınının eve gelmesiyle kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Penceenin pervazında bir olduğunu görenler, daire sahibini uyarmak istedi. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler itfaiye merdivbeniyle kediyi kurtarmak için hazırlık yapmaya başladı. Çevredekiler evde oturanlara telefonla ulaşmaya çalışırken gelen sokağa gelen bir kişi dairenin baldızının evi olduğunu söyledi. Anahtarın kendisinde olduğunu söyleyen kişi kapıyı açarak binaya girdi. Daireye çıkan kişi 3. kattaki dairenin penceresini açarak kedinin içeri girmesini sağladı. Kedinin kurtarılması üzerine itfaiye ekipleri müdahaleden vazgeçti.

"İYİ KONTROL ETMEMİŞİM HATA BENİM"

Eve gelerek besledikleri iki kediden mahsur kalan 'Şeker' i kucağına alan Nehir Engel, 'Cama çık çıkıyor. Biz genelde seslenince geliyor içeri.Bu sefer unuttuk sanırım camda. Camı kapatıp çıkınca da görmemişiz' diye konuştu. Annesi Ayça Engel ise, olayı duyunca koşarak eve geldiklerini belirterek, Aslında kontrolüm altında hiç çıkmaz da.Kontrol ederek kapattım kapıyı camı. İyi kontrol etmemişim hata benim' diye konuştu. Ayça Angel upencere pervazında mahsur kalan kedisine uzun süre sarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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