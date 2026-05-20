Avcılar'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
Avcılar'da Motosiklet Hırsızlığı

20.05.2026 12:39
Avcılar'da üç şüpheli, park halindeki motosikleti 1 dakika 53 saniyede çaldı. Güvenlik kamerası kaydı var.

AVCILAR'da bir sokakta keşif yaptıktan sonra park halindeki motosikleti bir dakika 53 saniyede çalan 3 şüpheli kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta yürüyen 3 şüpheliden 2'si çevreyi kontrol ederek gözcülük yapmaya başladı. Diğer şüpheli ise gözüne kestirdiği park halindeki motosikletin yanına gitti. Şüpheli, kısa sürede 'düz kontak' yöntemiyle motosikleti çalıştırdı. Motosikletin motorunun çalıştığını gören gözcü konumundaki diğer 2 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken, aracı çalıştıran kişi de motosiklete binerek peşlerinden gitti. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Motosikletinin çalındığını gören adam, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
